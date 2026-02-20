Скидки
Егор Рыжов: хотел бы играть в «Зените», но захотят ли меня оставлять?

Центровой «Енисея» россиянин Егор Рыжов, являющийся воспитанником академии «Зенита», высказался о потенциальном возвращении в команду из Санкт-Петербурга.

«Думаю только про этот сезон. По поводу следующего — это уже ближе к лету. Там уже станет понятно, какие варианты. Тоже нужно будет посмотреть, что по составу у «Зенита». Захотят ли они меня оставлять? Конечно, я бы хотел играть в своем родном городе, это супер.

«Зенит» всё-таки младше организация, чем условные «Локомотив» и ЦСКА. Академия создавалась ещё позже, чем клуб. Когда ты только создал академию, воспитанники не всегда могут дойти до высокого уровня, а впоследствии появляются хорошие воспитанники, которые могут показать себя на высоком уровне, но им нужно больше времени, чтобы разыграться в той же лиге ВТБ и получить какие-то более серьёзные минуты. «Зениту» нужен результат, и не всегда это можно совместить, поэтому, мне кажется, очень классно, что клуб готов отправлять своих молодых игроков в аренду, давать им шанс получить этот опыт, чтобы люди вернулись в клуб и были уже более сформированными игроками. Это плюс и для игроков, и для самого клуба, потому что они в результате получают людей с опытом, которые готовы доказывать что-то, что они вот уехали, получили этот опыт и готовы приезжать в топовые клубы, чтобы забрать своё место там», — приводит слова Рыжова издание «Спорт день за днём».

Егор Рыжов возглавил рейтинг лучших молодых игроков Единой лиги
