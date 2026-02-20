Скидки
Роман Илюк покинул УНИКС

Российский баскетбольный клуб УНИКС объявил об уходе из команды российского защитника Романа Илюка.

Роману Илюку 20 лет. Игрок выступал за команды системы УНИКСа на протяжении четырёх сезонов подряд. Сезон-2022/2023 провёл в УНИКСе-ДЮБЛ, после чего в течение двух следующих лет представлял УНИКС-2. В текущем сезоне Единой лиги в составе основной команды защитник в среднем набирал 2,0 очка, делал 0,8 передачи и 0,4 подбора за 3.13 на паркете.

Напомним, после 27 матчей регулярного чемпионата в сезоне-2025/2026 УНИКС располагается на второй строчке в таблице Единой лиги.

21-летний форвард «Автодора» получил сотрясение мозга и выбыл из строя

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью

