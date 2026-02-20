Кейд Каннингем: я лучший американский игрок

24-летний американский профессиональный баскетболист Кейд Каннингем, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации за команду «Детройт Пистонс», оценил свой уровень.
«Я хочу попасть в олимпийскую сборную. Считаю, что я лучший американский игрок», — приводит слова Каннингема GQ.
Напомним, Каннингем входит в топ-4 претендентов на звание MVP согласно последнему рейтингу.
Рейтинг MVP НБА в сезоне-2025/2026 на 13 февраля:
1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
2. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
3. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).
4. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).
5. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).
6. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).
7. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).
8. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).
9. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»)
10. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»).