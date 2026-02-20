Кейд Каннингем: я лучший американский игрок

24-летний американский профессиональный баскетболист Кейд Каннингем, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации за команду «Детройт Пистонс», оценил свой уровень.

«Я хочу попасть в олимпийскую сборную. Считаю, что я лучший американский игрок», — приводит слова Каннингема GQ.

Напомним, Каннингем входит в топ-4 претендентов на звание MVP согласно последнему рейтингу.

Рейтинг MVP НБА в сезоне-2025/2026 на 13 февраля:

1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).

2. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).

3. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).

4. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).

5. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).

6. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).

7. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).

8. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).

9. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»)

10. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»).