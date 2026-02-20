Скидки
Кендрик Перкинс назвал игрока НБА, наиболее разочаровавшего в сезоне-2025/2026

Кендрик Перкинс назвал игрока НБА, наиболее разочаровавшего в сезоне-2025/2026
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик американец Кендрик Перкинс назвал, по его мнению, игрока лиги, наиболее разочаровавшего в нынешнем сезоне.

«Паоло Банкеро – крупнейшее разочарование среди игроков. Мы говорим о парне, от которого в начале сезона у нас были высокие ожидания. Мы говорили о нём как о топ-5 игроков младше 25 лет. Он сделал три или четыре шага назад, и я начинаю сомневаться, действительно ли он является центральной фигурой для «Орландо» в будущем. Сможет ли он стать парнем, который выходит на площадку и каждый вечер играет на уровне сборной НБА?» — сказал Перкинс в эфире ESPN.

«Идеальный пример меня». Перкинс оценил игру Вембаньямы
