Кендрик Перкинс назвал игрока НБА, наиболее разочаровавшего в сезоне-2025/2026

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик американец Кендрик Перкинс назвал, по его мнению, игрока лиги, наиболее разочаровавшего в нынешнем сезоне.

«Паоло Банкеро – крупнейшее разочарование среди игроков. Мы говорим о парне, от которого в начале сезона у нас были высокие ожидания. Мы говорили о нём как о топ-5 игроков младше 25 лет. Он сделал три или четыре шага назад, и я начинаю сомневаться, действительно ли он является центральной фигурой для «Орландо» в будущем. Сможет ли он стать парнем, который выходит на площадку и каждый вечер играет на уровне сборной НБА?» — сказал Перкинс в эфире ESPN.