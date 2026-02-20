Григорий Шуховцов: «Локомотив» может рассчитывать на успех в матче с ЦСКА

Чемпион Единой лиги и обладатель Еврокубка российский баскетболист Григорий Шуховцов высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата между «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА, который состоится 22 февраля.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 22 февраля 2026, воскресенье. 13:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Думаю, что «Локомотив-Кубань» вполне может рассчитывать на успех в матче с ЦСКА. Да, ЦСКА по-прежнему лидер чемпионата, но игроки МБА-МАИ на днях показали, что эту команду можно обыгрывать, пусть им немного и не хватило в итоге для победы. Но у «Локо» скамейка глубже, чем у МБА, плюс иностранцы на подъёме, и в целом команда выглядит перезагрузившейся после паузы на Матч всех звёзд», — сказал Григорий Шуховцов в интервью «Матч ТВ».