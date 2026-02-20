Григорий Шуховцов: «Локомотив» может рассчитывать на успех в матче с ЦСКА
Поделиться
Чемпион Единой лиги и обладатель Еврокубка российский баскетболист Григорий Шуховцов высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата между «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА, который состоится 22 февраля.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 февраля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Думаю, что «Локомотив-Кубань» вполне может рассчитывать на успех в матче с ЦСКА. Да, ЦСКА по-прежнему лидер чемпионата, но игроки МБА-МАИ на днях показали, что эту команду можно обыгрывать, пусть им немного и не хватило в итоге для победы. Но у «Локо» скамейка глубже, чем у МБА, плюс иностранцы на подъёме, и в целом команда выглядит перезагрузившейся после паузы на Матч всех звёзд», — сказал Григорий Шуховцов в интервью «Матч ТВ».
Материалы по теме
Комментарии
- 20 февраля 2026
-
17:39
-
16:42
-
15:46
-
15:42
-
13:51Роман Илюк покинул УНИКС Официально
-
12:56
-
11:54
-
09:47
-
09:45
-
09:43
-
09:43
-
09:16
-
09:10
-
08:50
-
08:36
-
08:30
-
08:15
-
07:50
-
07:20
-
05:24
-
05:23
-
01:02
- 19 февраля 2026
-
23:33
-
22:53
-
21:40
-
20:48
-
19:55
-
19:37
-
18:52
-
17:23
-
16:57
-
16:50
-
16:30
-
16:09
-
15:46