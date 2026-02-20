Скидки
«Это реально иконы». Егор Дёмин высказался о легендах НБА после встречи с ними

«Это реально иконы». Егор Дёмин высказался о легендах НБА после встречи с ними
Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился впечатлениями от участия в Матче восходящих звёзд НБА, а также рассказал о встрече с легендами лиги на мероприятии.

— Это был совершенно новый и особенный опыт для меня. Я уже много раз об этом говорил — быть впервые на звёздном уикенде в качестве игрока – это правда многое значит. А ещё и победить, и сделать это вместе с нашей командой, с Винсом [Картером], — это особенно круто.

— В начале сезона ты рассказывал нам, что всегда что-то записываешь, ведёшь заметки, стараешься учиться у разных игроков. Что тебе дал этот уикенд с точки зрения опыта и какие главные уроки ты для себя вынес, побывав рядом с настоящими легендами?
— Это было классно — даже просто увидеть всех этих людей… До этого я, конечно, уже встречал Винса, но тут удалось пообщаться и с другими — с Ти-Маком, с Мело, с Реджи Миллером. Я даже сфоткался с ним. Это ведь не просто большие имена в мире баскетбола — это реально иконы, настоящие легенды, которые меняли игру на протяжении всей своей карьеры. Находиться рядом с такими — это особенное чувство. Даже если не было возможности с кем-то поговорить и получить совет, просто побыть рядом, почувствовать энергетику — это уже очень важно, – сказал Дёмин в интервью журналистке Меган Триплетт на YES Network.

Команда Дёмина удивила на Турнире восходящих звёзд НБА. Но формат — на любителя
Команда Дёмина удивила на Турнире восходящих звёзд НБА. Но формат — на любителя

Дёмин пошутил о своих кроссовках на Матче восходящих звёзд:

