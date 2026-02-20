Лучший подбирающий игрок текущего сезона Единой лиги перешёл в «Локомотив-Кубань»

Центровой Ален Хаджибегович стал игроком краснодарского «Локомотива-Кубань». Об этом информирует пресс-служба саратовского «Автодора», который представлял спортсмен.

«БК «Автодор» благодарит Алена за вклад в успехи команды в первой половине сезона», — говорится в сообщении саратовцев.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Хаджибегович к настоящему моменту принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 17,6 очка, совершал 8,7 подбора (лучший показатель сезона) и отдавал 1,5 передачи.

«Локомотив» сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 19 побед при 10 поражениях.

