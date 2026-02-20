Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Локо» прокомментировал переход центрового Алена Хаджибеговича

Главный тренер «Локо» прокомментировал переход центрового Алена Хаджибеговича
Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович дал комментарий относительно подписания контракта с центровым Аленом Хаджибеговичем. Ранее спортсмен представлял саратовский «Автодор». Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026.

«Хаджибегович проводит очень сильный сезон. Его статистика говорит, что игрок находится в превосходной форме. Не секрет, что «Локо» испытывает некоторую нехватку размера в передней линии. Рассчитываем, что такой атлетичный, энергичный и прекрасно обученный игрок, как Ален, поможет нам улучшить ситуацию на подборах. Думаю, он отлично подходит для быстрой игры, которую мы исповедуем. Его переход в наш клуб должен стать шагом вверх и для него, и для нас», — приводит слова Томовича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Материалы по теме
Официально
Лучший подбирающий игрок текущего сезона Единой лиги перешёл в «Локомотив-Кубань»

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android