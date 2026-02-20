Главный тренер «Локо» прокомментировал переход центрового Алена Хаджибеговича

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович дал комментарий относительно подписания контракта с центровым Аленом Хаджибеговичем. Ранее спортсмен представлял саратовский «Автодор». Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026.

«Хаджибегович проводит очень сильный сезон. Его статистика говорит, что игрок находится в превосходной форме. Не секрет, что «Локо» испытывает некоторую нехватку размера в передней линии. Рассчитываем, что такой атлетичный, энергичный и прекрасно обученный игрок, как Ален, поможет нам улучшить ситуацию на подборах. Думаю, он отлично подходит для быстрой игры, которую мы исповедуем. Его переход в наш клуб должен стать шагом вверх и для него, и для нас», — приводит слова Томовича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

