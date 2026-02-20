Андрей Воронцевич высказался после 100-го матча за «Зенит»

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич дал комментарий по поводу 100-го матча в составе команды. Этой отметки спортсмен достиг в выездной игре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем» (78:60).

— Андрей, поздравляем вас с 100-м матчем за «Зенит». Вы 21-й игрок в истории клуба, кто достиг этой отметки. Что чувствуете?

— Победа — всегда хорошо. Статистические и персональные показатели — это, конечно, замечательно. Самое главное, чтобы команда побеждала. Мы сегодня победили. Естественно, чувствую себя потрясающе, есть куда стремиться, не без, так скажем, ошибок. 100-й матч — это прекрасно, идём дальше. Дай бог здоровья мне и всем моим спортивным товарищам в нашем клубе и не в нашем. В общем, дай бог всем здоровья, – приводит слова Воронцевича пресс-служба «Зенита».

Егор Дёмин и баскетболисты «Бруклина» назвали лучшую видеоигру: