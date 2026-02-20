Скидки
Андрей Воронцевич высказался после 100-го матча за «Зенит»

Андрей Воронцевич высказался после 100-го матча за «Зенит»
Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич дал комментарий по поводу 100-го матча в составе команды. Этой отметки спортсмен достиг в выездной игре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем» (78:60).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 февраля 2026, четверг. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
60 : 78
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Нэльсон - 13, Эллис - 12, Даглас - 9, Писклов - 7, Далтон - 7, Нэвелс - 4, Петенев - 2, Ивлев - 2, Белянков - 2, Пынько - 1, Новиков - 1, Карманов
Зенит: Фрейзер - 22, Емченко - 14, Роберсон - 8, Мартюк - 6, Жбанов - 6, Узинский - 6, Мун - 6, Воронцевич - 6, Рэндольф - 4, Щербенев, Карасёв

— Андрей, поздравляем вас с 100-м матчем за «Зенит». Вы 21-й игрок в истории клуба, кто достиг этой отметки. Что чувствуете?
— Победа — всегда хорошо. Статистические и персональные показатели — это, конечно, замечательно. Самое главное, чтобы команда побеждала. Мы сегодня победили. Естественно, чувствую себя потрясающе, есть куда стремиться, не без, так скажем, ошибок. 100-й матч — это прекрасно, идём дальше. Дай бог здоровья мне и всем моим спортивным товарищам в нашем клубе и не в нашем. В общем, дай бог всем здоровья, – приводит слова Воронцевича пресс-служба «Зенита».

