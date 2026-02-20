В «Автодоре» объяснили причину трансфера лучшего подбирающего сезона ЕЛ в «Локо»

Президент «Автодора» Олег Родионов дал комментарий по поводу перехода центрового Алена Хаджибеговича в краснодарский «Локомотив-Кубань». По его словам, клуб всегда ставит перед собой задачу раскрывать талантливых игроков и давать им возможность развиваться на высшем уровне.

«Автодору» не впервой предоставлять максимальные возможности талантливым игрокам, раскрывать их и давать путёвку в жизнь. Ален здесь не первый и не последний. Вполне логично, что один из самых эффективных игроков лиги, тем более – центровой, привлёк активное внимание клубов из верхней половины таблицы, топов Единой лиги ВТБ. Фактически за Хаджибеговича развернулась настоящая борьба. Мы же в такой ситуации не можем препятствовать игроку. Ещё свеж в памяти пример двухлетней давности с Рэйшоном Хэммондсом, когда после нашего отказа отпустить его в топ-клуб баскетболист просто потерял мотивацию на оставшуюся часть сезона. У нас есть кем заменить Хаджибеговича. С нетерпением ждём возвращения в строй всех травмированных игроков», — приводит слова Родионова пресс-служба «Автодора».

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Хаджибегович к настоящему моменту принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 17,6 очка, совершал 8,7 подбора (лучший показатель сезона) и отдавал 1,5 передачи.

