Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пау Газоль избран председателем комиссии спортсменов МОК

Пау Газоль избран председателем комиссии спортсменов МОК
Комментарии

Именитый испанский баскетболист двукратный чемпион НБА Пау Газоль избран новым председателем комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). На этом посту он сменит Эмму Терхо (Финляндия), которая возглавляла комиссию с Олимпиады в Токио-2020 и завершит срок после зимней Олимпиады-2026 в Италии.

«Для меня это важный момент. С момента моего избрания в Токио в 2021 году это был невероятный опыт обучения, и я рад продолжить этот путь. До Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе у нас есть уникальная возможность добиться значительного прогресса и развивать то, что уже сделано. Всё зависит от совместной работы – чем лучше мы будем работать вместе, тем большего достигнем», — приводит слова Газоля пресс-служба МОК.

Комиссия спортсменов МОК представляет голоса атлетов, включая участие в Исполнительном совете МОК, и играет ключевую роль в олимпийском движении, обеспечивая баланс интересов всех спортсменов мира.

Материалы по теме
Фото
Пау Газоль отреагировал на открытие зимних Олимпийских игр

Пау Газоль поздравил Ионеску с победой в конкурсе трёхочковых:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android