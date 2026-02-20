Пау Газоль избран председателем комиссии спортсменов МОК

Именитый испанский баскетболист двукратный чемпион НБА Пау Газоль избран новым председателем комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). На этом посту он сменит Эмму Терхо (Финляндия), которая возглавляла комиссию с Олимпиады в Токио-2020 и завершит срок после зимней Олимпиады-2026 в Италии.

«Для меня это важный момент. С момента моего избрания в Токио в 2021 году это был невероятный опыт обучения, и я рад продолжить этот путь. До Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе у нас есть уникальная возможность добиться значительного прогресса и развивать то, что уже сделано. Всё зависит от совместной работы – чем лучше мы будем работать вместе, тем большего достигнем», — приводит слова Газоля пресс-служба МОК.

Комиссия спортсменов МОК представляет голоса атлетов, включая участие в Исполнительном совете МОК, и играет ключевую роль в олимпийском движении, обеспечивая баланс интересов всех спортсменов мира.

