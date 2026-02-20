Лу Уильямс назвал топ-5 игроков НБА в данный момент

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лу Уильямс высказался о статусе лидеров лиги, заявив, что не считает центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньяму игроком уровня топ-5 на данный момент.

По мнению Уильямса, в пятёрку лучших сейчас входят Шей Гилджес-Александер, Никола Йокич, Лука Дончич, Энтони Эдвардс и Кейд Каннингем.

«В мою пятёрку сейчас входят Шей Гилджес-Александер, Никола Йокич, Лука Дончич, Энтони Эдвардс и Кейд Каннингем. А уже потом можно начинать разговоры о Яннисе, Доноване и подобных игроках. Думаю, Вемби ещё проходит этап становления.

Многие включают Вембаньяму в топ-5, исходя из его потенциала и того, кем он может стать в будущем. Но прямо сейчас он не демонстрирует такой уровень. На данный момент есть четыре-пять игроков, которые играют лучше него», — сказал Уильямс в эфире Run It Back.

Шей Гилджес-Александер провёл тренировку с сыном на руках: