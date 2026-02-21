Скидки
Енисей — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
13:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Андрей Воронцевич — после матча с «Уралмашем»: глаза радостью полны. Музыка игры

Андрей Воронцевич — после матча с «Уралмашем»: глаза радостью полны. Музыка игры
Комментарии

Тяжёлый форвард «Зенита» Андрей Воронцевич поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Бетсити Парма». Встреча состоится 22 февраля в Перми. Её начало запланировано на 16:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
— Что нужно сохранить из этой игры [с «Уралмашем»] в следующем выездном матче с «Бетсити Пармой»?
— Сохранить необходимо прежде всего командную игру. Хочу отметить несколько моментов, где мы делали пять и больше передач за одну атаку. Глаза радостью полны, когда команда играет, не стесняясь передавать мяч, делясь с партнёром по команде, находя прекрасную возможность для атаки. Даже если кто-то промахнулся, видно, что это музыка игры, и дай бог, чтобы эту музыку мы сохранили. Хочется сказать, чтобы сохранили такой же настрой и такую же поддержку друг друга, как была сегодня. Естественно, будут ошибки, без них никуда, но ошибки дают возможность тебе стать лучше. Если бы у нас ни у кого не было ошибок, мы бы все были, условно, ну, богами баскетбола, поэтому мы только учимся, нам есть куда стремиться. Но шаг за шагом идём вперед, — приводит слова Воронцевича пресс-служба «Зенита».

Комментарии
