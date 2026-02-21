Скидки
Енисей — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Представлен статус Егора Дёмина перед матчем с чемпионом НБА «Оклахомой» — RotoWire

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин начнёт матч регулярного чемпионата НБА с действующим чемпионом «Оклахома-Сити Тандер» в стартовом составе. Об этом информирует портал RotoWire.

21 февраля 2026, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Игра пройдёт 21 февраля на домашней арене «Оклахомы». Её начало запланировано на 4:00 мск. Помимо Егора, в стартовом составе «Бруклина», как ожидается, выйдут Нолан Траоре, Майкл Портер, Ноа Клауни и Дэйрон Шарп.

Дёмин к данному моменту принял участие в 47 встречах нынешнего сезона НБА, в которых в среднем набирал 10,8 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,3 передачи.

Дёмин пошутил о своих кроссовках на Матче восходящих звёзд:

