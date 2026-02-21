Скидки
Егор Дёмин сравнил Москву и Нью-Йорк

Егор Дёмин сравнил Москву и Нью-Йорк
19-летний разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Егор Дёмин провёл параллели между столицей России Москвой и Нью-Йорком. Во время прогулки по Бруклину россиянин заглянул в местный ресторан Cuts and Slices, где у него поинтересовались, есть ли в России качественная пицца.

— Есть ли в России пицца? И как, она вкусная?
— Слушай, я вырос в Москве. Она на самом деле похожа на Нью-Йорк с точки зрения того, насколько там всё разнообразно. И я думаю, что пицца — большая часть этого разнообразия, — сказал российский спортсмен на канале NBAT2 в YouTube.

«Почти на каждой игре слышу русскую речь». Закрытая база, возмужание и дебют Дёмина в НБА
«Почти на каждой игре слышу русскую речь». Закрытая база, возмужание и дебют Дёмина в НБА

Дёмин пошутил о своих кроссовках на Матче восходящих звёзд:

