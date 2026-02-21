Скидки
Баскетбол

«Безумие». Егор Дёмин сделал пиццу в ресторане Бруклина

«Безумие». Егор Дёмин сделал пиццу в ресторане Бруклина
Комментарии

19-летний разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Егор Дёмин посетил ресторан Cuts and Slices в Бруклине (Нью-Йорк, США), где самостоятельно приготовил пиццу.

– Ты когда-нибудь сам готовил пиццу?
— Не знаю, может быть, когда был ребёнком…

– Да брось, парень, заходи за прилавок, попробуй.

— Выглядит безумно. Обалдеть.

Напомним, Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. Игрок является воспитанником московской школы «Тринта». Кроме того, Егор прошёл академию мадридского «Реала».

«Почти на каждой игре слышу русскую речь». Закрытая база, возмужание и дебют Дёмина в НБА
«Почти на каждой игре слышу русскую речь». Закрытая база, возмужание и дебют Дёмина в НБА

Егор Дёмин дал интервью на испанском языке:

