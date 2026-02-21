Скидки
Автодор — УНИКС. Прямая трансляция
15:00 Мск
«Здесь все объединяются». Егор Дёмин рассказал о любви к бане

Комментарии

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился мнением о значимости банной культуры. По словам 19-летнего баскетболиста, посещение бани является для него многолетней семейной традицией, которая помогает организму восстанавливаться.

«Здесь все объединяются. Я хожу в сауну, наверное, лет с четырёх или пяти. Приходишь туда, проводишь пару часов, а потом устраиваешь большой ужин. После такого спишь очень-очень хорошо, это точно. Так что я не могу пойти туда сегодня — завтра у нас игра, и я буду спать до самого матча, если схожу», — сказал Дёмин на канале NBAT2 в YouTube.

«Почти на каждой игре слышу русскую речь». Закрытая база, возмужание и дебют Дёмина в НБА
Егор Дёмин показал своего кота Юки:

