«Здесь все объединяются». Егор Дёмин рассказал о любви к бане

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился мнением о значимости банной культуры. По словам 19-летнего баскетболиста, посещение бани является для него многолетней семейной традицией, которая помогает организму восстанавливаться.

«Здесь все объединяются. Я хожу в сауну, наверное, лет с четырёх или пяти. Приходишь туда, проводишь пару часов, а потом устраиваешь большой ужин. После такого спишь очень-очень хорошо, это точно. Так что я не могу пойти туда сегодня — завтра у нас игра, и я буду спать до самого матча, если схожу», — сказал Дёмин на канале NBAT2 в YouTube.

