Автодор — УНИКС. Прямая трансляция
Игрок НБА Егор Дёмин ответил, почему не стал футболистом

Игрок НБА Егор Дёмин ответил, почему не стал футболистом
Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал о начале своего спортивного пути. Баскетболист признался, что в детстве пробовал себя в футболе, однако физические данные предопределили его карьеру в баскетболе.

— Российских баскетболистов ведь не так много, верно?
— Сейчас в НБА нас трое.

— И как попасть в баскетбол, когда, ну, понимаешь, не так много людей из твоей страны пробиваются в НБА?
— У меня вся семья играла в баскетбол. Мама играла. Отец был профессиональным баскетболистом. Старший брат играл. Я пытался заниматься футболом, потому что хотел выделяться на фоне семьи и всё такое. Но ничего не вышло, потому что я был слишком высоким для этого, – сказал Дёмин на канале NBAT2 в YouTube.

«Почти на каждой игре слышу русскую речь». Закрытая база, возмужание и дебют Дёмина в НБА
«Почти на каждой игре слышу русскую речь». Закрытая база, возмужание и дебют Дёмина в НБА

Дёмин встретился с легендой НБА Дуэйном Уэйдом в Беверли-Хиллз:

