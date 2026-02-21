Скидки
Баскетбол

Егор Дёмин оставил автограф на мяче, который ранее подписал экс-президент США Билл Клинтон

Егор Дёмин оставил автограф на мяче, который ранее подписал экс-президент США Билл Клинтон
Комментарии

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин во время прогулки по Нью-Йорку оставил автограф на памятном сувенире владельца местной бани. Хозяин заведения попросил российского баскетболиста расписаться на мяче с печатью президента США, на котором уже стоит подпись бывшего президента США Билла Клинтона.

Хозяин бани [показывает мяч]. На этой белой части — печать президента и подпись Билла Клинтона, адресованная мне.

Николас Хеллер. Вау, так он здесь был?

Хозяин бани. Давным-давно. Но раз уж Егор пришёл… Я хочу, чтобы он тоже расписался для меня.

Хеллер. О, я понял. На президентском мяче?

Хозяин бани. Да, на президентском.

Дёмин. Ого. Никогда бы не подумал, что со мной такое случится. Я буду оставлять подпись на этом… Да, это может стать довольно редким экземпляром.

Хозяин бани. Если можешь, пожалуйста.

Дёмин. Да, с удовольствием, — сказал Дёмин на канале NBAT2 в YouTube.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Егор Дёмин и баскетболисты «Бруклина» назвали лучшую видеоигру:

