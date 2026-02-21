Скидки
Автодор — УНИКС. Прямая трансляция
15:00 Мск
Баскетбол Новости

Оклахома-Сити Тандер — Бруклин Нетс, результат матча 21 февраля 2026, счет 105:86, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Оклахома» разгромила «Бруклин» в НБА. Егор Дёмин набрал 3 очка
Комментарии

В ночь с 20 на 21 февраля мск на паркете арены «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Оклахома-Сити Тандер» и клубом «Бруклин Нетс». Хозяева выиграли встречу с разгромным счётом 105:86.

НБА — регулярный чемпионат
21 февраля 2026, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
105 : 86
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Оклахома-Сити Тандер: Маккейн - 21, Холмгрен - 15, Джо - 11, Дорт - 10, Хартенштайн - 10, Топич - 9, Уоллес - 8, Уильямс - 7, Уиггинс - 7, Уильямс - 7, Карузо, Бейхайм, Барнхайзер
Бруклин Нетс: Портер - 22, Траоре - 17, Шарп - 12, Вульф - 8, Клауни - 8, Уилсон - 5, Пауэлл - 4, Агбаджи - 4, Дёмин - 3, Мэнн - 3

Самым результативным игроком в составе «Бруклина» стал американский лёгкий форвард Майкл Портер, набравший 22 очка, сделавший девять подборов и пять передач. У российского защитника Егора Дёмина три очка, пять подборов и три передачи.

У «Оклахомы» наивысшей результативностью отметился американский защитник Джаред Маккейн, на счету которого 21 очко и четыре подбора.

В следующем матче «Оклахома» примет «Кливленд», а «Бруклин» отправится в гости к «Атланте».

Таблица НБА
Календарь НБА
