«Оклахома» разгромила «Бруклин» в НБА. Егор Дёмин набрал 3 очка

В ночь с 20 на 21 февраля мск на паркете арены «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Оклахома-Сити Тандер» и клубом «Бруклин Нетс». Хозяева выиграли встречу с разгромным счётом 105:86.

Самым результативным игроком в составе «Бруклина» стал американский лёгкий форвард Майкл Портер, набравший 22 очка, сделавший девять подборов и пять передач. У российского защитника Егора Дёмина три очка, пять подборов и три передачи.

У «Оклахомы» наивысшей результативностью отметился американский защитник Джаред Маккейн, на счету которого 21 очко и четыре подбора.

В следующем матче «Оклахома» примет «Кливленд», а «Бруклин» отправится в гости к «Атланте».