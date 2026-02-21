32 очка Йокича помогли «Денверу» разгромить на выезде «Портленд» в НБА

В ночь с 20 на 21 февраля мск на паркете «Мода-центра» (Портленд, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Денвер Наггетс». Гости выиграли встречу со счётом 157:103.

Самым результативным игроком матча стал сербский центровой гостей паркета Никола Йокич. В его активе 32 очка, девять подборов и семь передач.

В составе хозяев стоит выделить израильского лёгкого форварда Дени Авдию, который набрал дабл-дабл из 15 очков и 13 ассистов, также на его счету восемь подборов.

В следующем матче «Портленд Трэйл Блэйзерс» встретится в гостях с «Финикс Санз», а «Денвер Наггетс» сыграет на выезде с «Голден Стэйт Уорриорз».