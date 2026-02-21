Скидки
Автодор — УНИКС. Прямая трансляция
15:00 Мск
Портленд Трэйл Блэйзерс — Денвер Наггетс, результат матча 21 февраля 2026, счет 103:157, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

32 очка Йокича помогли «Денверу» разгромить на выезде «Портленд» в НБА
Комментарии

В ночь с 20 на 21 февраля мск на паркете «Мода-центра» (Портленд, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Денвер Наггетс». Гости выиграли встречу со счётом 157:103.

НБА — регулярный чемпионат
21 февраля 2026, суббота. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
103 : 157
Денвер Наггетс
Денвер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Холидэй - 19, Авдия - 15, Клингэн - 15, Хендерсон - 11, Крейчи - 11, Камара - 10, Грант - 6, Тибулл - 5, Уэсли - 4, Ян - 4, Уильямс - 2, Мюррэй - 1, Кук, Сиссоко
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Мюррэй - 25, Строутер - 19, Хардуэй-младший - 19, Джонсон - 15, Браун - 11, Джонс - 10, Холмс - 9, Браун - 6, Валанчюнас - 6, Симпсон - 3, Ннаджи - 2, Пикетт

Самым результативным игроком матча стал сербский центровой гостей паркета Никола Йокич. В его активе 32 очка, девять подборов и семь передач.

В составе хозяев стоит выделить израильского лёгкого форварда Дени Авдию, который набрал дабл-дабл из 15 очков и 13 ассистов, также на его счету восемь подборов.

В следующем матче «Портленд Трэйл Блэйзерс» встретится в гостях с «Финикс Санз», а «Денвер Наггетс» сыграет на выезде с «Голден Стэйт Уорриорз».

Комментарии
