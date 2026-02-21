Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Автодор — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лос-Анджелес Лейкерс — Лос-Анджелес Клипперс, результат матча 21 февраля 2026, счет 125:122, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-дабл Дончича помог «Лейкерс» обыграть дома «Клипперс» в НБА
Комментарии

В ночь с 20 на 21 февраля мск на паркете «Крипто.ком Арена» (Лос-Анджелес, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева выиграли встречу со счётом 125:122.

НБА — регулярный чемпионат
21 февраля 2026, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
125 : 122
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 38, Ривз - 29, Эйтон - 13, Джеймс - 13, Кеннард - 9, Хэйс - 8, Смарт - 7, Ларэвиа - 3, Хатимура - 3, Вандербилт - 2, Кнехт, Клебер, Бафкин
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 31, Матурин - 26, Лопес - 16, Джонс - 13, Коллинз - 12, Миллер - 10, Данн - 8, Нидерхаузер - 6, Сандерс, Богданович, Кристи, Джексон, Батюм

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий хозяев паркета Лука Дончич. В его активе дабл-дабл из 38 очков и 11 передач, также у него шесть подборов.

В составе гостей выделялся американский лёгкий форвард Кавай Леонард, на его счету 28 очков, четыре подбора и пять ассистов.

В следующем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» встретится дома с «Бостон Селтикс», а «Лос-Анджелес Клипперс» сыграет на своём паркете с «Орландо Мэджик».

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Материалы по теме
Чудо-камбэк Канады и сенсация в биатлоне. Главные события Олимпиады 20 февраля
Чудо-камбэк Канады и сенсация в биатлоне. Главные события Олимпиады 20 февраля
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android