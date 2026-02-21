Дабл-дабл Дончича помог «Лейкерс» обыграть дома «Клипперс» в НБА

В ночь с 20 на 21 февраля мск на паркете «Крипто.ком Арена» (Лос-Анджелес, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева выиграли встречу со счётом 125:122.

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий хозяев паркета Лука Дончич. В его активе дабл-дабл из 38 очков и 11 передач, также у него шесть подборов.

В составе гостей выделялся американский лёгкий форвард Кавай Леонард, на его счету 28 очков, четыре подбора и пять ассистов.

В следующем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» встретится дома с «Бостон Селтикс», а «Лос-Анджелес Клипперс» сыграет на своём паркете с «Орландо Мэджик».