Единая лига: расписание матчей 21 февраля

В субботу, 21 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 21 февраля:

13:00 мск. «Енисей» — «Пари Нижний Новгород»;

15:00 мск. «Автодор» — УНИКС.

Турнирную таблицу Единой лиги в настоящий момент возглавляет московский ЦСКА. На счету армейцев 25 побед при двух поражениях. Казанский УНИКС располагается на второй позиции — 24 победы при трёх поражениях. Тройку сильнейших замыкает «Зенит» (19 побед при девяти поражениях).