В ночь с 20 на 21 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли девять матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 21 февраля:

«Вашингтон Уизардс» — «Индиана Пэйсерс» — 131:118;

«Мемфис Гриззлиз» — «Юта Джаз» — 123:114;

«Шарлотт Хорнетс» — «Кливленд Кавальерс» — 113:118;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс» — 122:111;

«Атланта Хоукс» — «Майами Хит» — 97:128;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Бруклин Нетс» — 105:86;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Милуоки Бакс» — 118:139;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Денвер Наггетс» — 103:157;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 125:122.