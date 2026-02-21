Скидки
НБА — 2025/2026: результаты на 21 февраля, календарь, таблица

Результаты игрового дня НБА 21 февраля
Комментарии

В ночь с 20 на 21 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли девять матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 21 февраля:

«Вашингтон Уизардс» — «Индиана Пэйсерс» — 131:118;
«Мемфис Гриззлиз» — «Юта Джаз» — 123:114;
«Шарлотт Хорнетс» — «Кливленд Кавальерс» — 113:118;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс» — 122:111;
«Атланта Хоукс» — «Майами Хит» — 97:128;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Бруклин Нетс» — 105:86;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Милуоки Бакс» — 118:139;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Денвер Наггетс» — 103:157;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 125:122.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
