Фернандес: скоро Дёмин и Портер устроят феерию и начнут попадать свои «трёхи»

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес прокомментировал выступление российского разыгрывающего Егора Дёмина и лёгкого форварда Майкла Портера в матче регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс», который состоялся в ночь на 20 февраля. Встреча завершилась поражением «Нетс» со счётом 84:112.

— Мы ведь, по сути, не видели Егора и Майкла Портера-младшего в деле, да? К тому же это второй матч подряд, и они пропустили первую часть второй половины, если смотреть по сегодняшней игре. Как, по-вашему, они справились со своими минутами на площадке, как вы бы это оценили?

— Знаете, здесь, скорее, не про оценку — для нас это второй матч подряд. Сложно кого-то реально оценивать. Думаю, всё-таки главное слово за медицинским и тренерским штабом по физподготовке — здоровье игроков сейчас в приоритете, важно смотреть, как они себя чувствуют, как их организм реагирует. Только потом уже можно думать, как двигаться дальше. Да, я ещё пересмотрю видео — ну а если говорить о бросках, меня совсем не волнует, что был один из девяти или один из восьми из-за дуги. Я-то знаю, что они отличные шутеры, эти броски обязательно залетят. Я уверен, скоро они устроят феерию и начнут попадать свои «трёхи», — заявил Фернандес на послематчевой пресс-конференции.