Автодор — УНИКС. Прямая трансляция
15:00 Мск
Фернандес: скоро Дёмин и Портер устроят феерию и начнут попадать свои «трёхи»

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес прокомментировал выступление российского разыгрывающего Егора Дёмина и лёгкого форварда Майкла Портера в матче регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс», который состоялся в ночь на 20 февраля. Встреча завершилась поражением «Нетс» со счётом 84:112.

НБА — регулярный чемпионат
20 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
112 : 84
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 17, Харден - 16, Аллен - 15, Шрёдер - 12, Тайсон - 11, Уэйд - 11, Мобли - 10, Эллис - 7, Проктор - 6, Меррилл - 3, Портер - 2, Энаруна - 2, Брайант, Нэнс
Бруклин Нетс: Портер - 14, Агбаджи - 13, Вульф - 11, Дёмин - 10, Мэнн - 9, Клауни - 8, Траоре - 8, Шарп - 4, Уилсон - 3, Уильямс - 2, Пауэлл - 2

— Мы ведь, по сути, не видели Егора и Майкла Портера-младшего в деле, да? К тому же это второй матч подряд, и они пропустили первую часть второй половины, если смотреть по сегодняшней игре. Как, по-вашему, они справились со своими минутами на площадке, как вы бы это оценили?
— Знаете, здесь, скорее, не про оценку — для нас это второй матч подряд. Сложно кого-то реально оценивать. Думаю, всё-таки главное слово за медицинским и тренерским штабом по физподготовке — здоровье игроков сейчас в приоритете, важно смотреть, как они себя чувствуют, как их организм реагирует. Только потом уже можно думать, как двигаться дальше. Да, я ещё пересмотрю видео — ну а если говорить о бросках, меня совсем не волнует, что был один из девяти или один из восьми из-за дуги. Я-то знаю, что они отличные шутеры, эти броски обязательно залетят. Я уверен, скоро они устроят феерию и начнут попадать свои «трёхи», — заявил Фернандес на послематчевой пресс-конференции.

Дёмин прошёл испытание чемпиона НБА. Итог: слабая игра Егора и «Бруклина»
