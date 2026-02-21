Скидки
Баскетбол

Жене Уэстбрука прислали письмо с пожеланием смерти семье после поражения «Кингз»

Жене Уэстбрука прислали письмо с пожеланием смерти семье после поражения «Кингз»
Комментарии

Нина Уэстбрук, жена разыгрывающего «Сакраменто Кингз» Расселла Уэстбрука, публично рассказала об угрозах в адрес семьи после поражения команды в матче с «Орландо Мэджик» (94:131). В соцсетях она опубликовала скриншот письма с пожеланием смерти.

НБА — регулярный чемпионат
20 февраля 2026, пятница. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
94 : 131
Орландо Мэджик
Орландо
Сакраменто Кингз: Рейно - 17, Мюррэй - 15, Монк - 14, Ачиува - 14, Дерозан - 13, Картер - 11, Клиффорд - 5, Уэстбрук - 5, Макдермотт, Юбэнкс, Плауден, Кардуэлл
Орландо Мэджик: Банкеро - 30, Блэк - 20, Бейн - 17, Ховард - 16, Картер - 14, Да Силва - 12, Вагнер - 11, Саггс - 9, Картер - 2, Айзек, Кэйн, Ричардсон, Битадзе, Пенда

Автор послания, недовольный тем, что Уэстбрук набрал всего пять очков, написал: «Он… не может набрать даже 10 очков, это жалко. Надеюсь, вы оба умрёте в автокатастрофе, тупые суки».

В посте Нина связала угрозы с ростом культуры ставок на спорт, которая увеличивает количество негатива в адрес игроков и их семей. Она отметила, что подобные сообщения стали привычными.

«К сожалению, это не единичный случай. Мы с мужем считаем это рутиной. Я делюсь этим сейчас, потому что всё больше беспокоюсь за спортсменов. Важно подчеркнуть влияние ставок на спорт на людей и то, как это ставит спортсменов и их семьи в потенциально опасное положение», — написала Нина.

Многие спортсмены публично рассказывали об угрозах от людей, недовольных проигранными ставками. Игроки «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон и Джош Харт говорили The Athletic, что регулярно получают пожелания травм и расистские оскорбления. Опрос NCAA в октябре показал, что 36% баскетболистов первого дивизиона сталкивались с оскорблениями, связанными со ставками, в 2025 году.

Нина Уэстбрук признала, что у неё нет готовых решений, но назвала послематчевые угрозы «одним из ранних последствий активизации ставок на спорт».

