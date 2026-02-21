Скидки
Автодор — УНИКС. Прямая трансляция
15:00 Мск
Леброн Джеймс назвал Кавая Леонарда одним из величайших игроков в истории баскетбола

Леброн Джеймс назвал Кавая Леонарда одним из величайших игроков в истории баскетбола
Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высоко оценил игру форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда после матча, в котором «Лейкерс» выиграли у «Клипперс» с разницей в три очка (125:122).

НБА — регулярный чемпионат
21 февраля 2026, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
125 : 122
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 38, Ривз - 29, Эйтон - 13, Джеймс - 13, Кеннард - 9, Хэйс - 8, Смарт - 7, Ларэвиа - 3, Хатимура - 3, Вандербилт - 2, Кнехт, Клебер, Бафкин
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 31, Матурин - 26, Лопес - 16, Джонс - 13, Коллинз - 12, Миллер - 10, Данн - 8, Нидерхаузер - 6, Сандерс, Богданович, Кристи, Джексон, Батюм

«Кавай — потрясающий. Он лучший. Он один из величайших игроков в истории. И мне плевать на травмы. Есть вещи, которые ты не можешь контролировать. Ты контролируешь только то, что подвластно. Этот парень потрясающий», — заявил Джеймс в интервью для журналиста Дейва Макменамина из ESPN.

В текущем сезоне Леонард сыграл за «Клипперс» 43 матча. В среднем он набирает 27,8 очка, совершает 6,3 подбора, делает 3,7 передачи при среднем коэффициенте эффективности «+26,3».

Скрытая касса. Кавай Леонард с дядей тайно вывели из «Клипперс» миллионы?
Скрытая касса. Кавай Леонард с дядей тайно вывели из «Клипперс» миллионы?
