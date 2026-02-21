Леброн Джеймс назвал Кавая Леонарда одним из величайших игроков в истории баскетбола

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высоко оценил игру форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда после матча, в котором «Лейкерс» выиграли у «Клипперс» с разницей в три очка (125:122).

«Кавай — потрясающий. Он лучший. Он один из величайших игроков в истории. И мне плевать на травмы. Есть вещи, которые ты не можешь контролировать. Ты контролируешь только то, что подвластно. Этот парень потрясающий», — заявил Джеймс в интервью для журналиста Дейва Макменамина из ESPN.

В текущем сезоне Леонард сыграл за «Клипперс» 43 матча. В среднем он набирает 27,8 очка, совершает 6,3 подбора, делает 3,7 передачи при среднем коэффициенте эффективности «+26,3».