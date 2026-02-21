Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Автодор — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Енисей — Пари Нижний Новгород, результат матча 21 февраля 2026, счет 106:77, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Енисей» уверенно обыграл «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги
Комментарии

В Красноярске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги между местным «Енисеем» и «Пари Нижний Новгород». Победу со счётом 106:77 (32:21, 29:25, 25:11, 20:20) одержал «Енисей».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
106 : 77
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Енисей: Коулмэн, Ведищев, Артис, Евдокимов, Касаткин, Рыжов, Перевалов, Сонько, Шлегель, Тасич, Ванин, Долинин
Пари Нижний Новгород: Лукач, Буринский, Якушин, Хоменко, Карпенков, Платонов, Попов, Шендеров, Ключенков, Бабурин, Зоткин

Самым результативным игроком в составе победителей стал сербский форвард Данило Тасич, на его счету 22 очка, семь подборов, пять передач и три перехвата. Ещё 18 очков набрал российский центровой Егор Рыжов.

В составе «Пари Нижний Новгород» отличился российский центровой Кирилл Попов, набравший 15 очков, совершивший шесть подборов, одну передачу и один перехват.

Свой следующий матч «Енисей» проведёт 4 марта, где встретится с «Бетсити Пармой», начало — в 17:00 мск. «Пари Нижний Новгород» 6 марта сыграет с московским ЦСКА, начало матча — в 19:00 мск.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Входим в самую острую фазу. Чего ждать от второй части сезона Единой лиги?
Входим в самую острую фазу. Чего ждать от второй части сезона Единой лиги?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android