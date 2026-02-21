«Енисей» уверенно обыграл «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги

В Красноярске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги между местным «Енисеем» и «Пари Нижний Новгород». Победу со счётом 106:77 (32:21, 29:25, 25:11, 20:20) одержал «Енисей».

Самым результативным игроком в составе победителей стал сербский форвард Данило Тасич, на его счету 22 очка, семь подборов, пять передач и три перехвата. Ещё 18 очков набрал российский центровой Егор Рыжов.

В составе «Пари Нижний Новгород» отличился российский центровой Кирилл Попов, набравший 15 очков, совершивший шесть подборов, одну передачу и один перехват.

Свой следующий матч «Енисей» проведёт 4 марта, где встретится с «Бетсити Пармой», начало — в 17:00 мск. «Пари Нижний Новгород» 6 марта сыграет с московским ЦСКА, начало матча — в 19:00 мск.