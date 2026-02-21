Йовица Арсич прокомментировал домашнюю победу «Енисея» над «Пари Нижний Новгород»

Красноярский «Енисей» одержал разгромную победу над «Пари Нижний Новгород» в домашнем матче Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 106:77 (32:21, 29:25, 25:11, 20:20). Главный тренер хозяев Йовица Арсич остался удовлетворён действиями команды, отметив прогресс в движении мяча и игре на подборах.

«Сегодня мы проделали хорошую работу. Нам удалось уверенно сыграть на подборах. Не могу сказать, что полностью доволен действиями в защите, но в целом остался удовлетворён. В этом сезоне у нас ещё не было матчей с 30 результативными передачами. Сегодня команда хорошо двигала мяч, и, когда это получается, логично, что у игроков идёт бросок. Мы продолжим работать над оборонительными действиями, чтобы поводов для радости становилось ещё больше», — приводит слова Арсича пресс-служба лиги.