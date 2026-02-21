Козин — о поражении от «Енисея»: можно уступить, но не так безвольно

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин остался недоволен игрой своей команды в матче с «Енисеем» (77:106). Специалист отметил отсутствие энергии и провал при выполнении тренерской установки.

«Поздравляю «Енисей» с победой — сегодня они действовали с большей энергией и заслуженно выиграли. Мы позволили сопернику набрать 106 очков, и я сказал команде, что можно уступить «Енисею», но не так безвольно. Такой уровень самоотдачи нас не устраивает.

Мы не выполнили установки на матч — не справились с игрой Тасича спиной к кольцу и дали слишком много свободы Сонько на периметре. Допустили большое количество ошибок и промахов, за что соперник нас закономерно наказал. К сожалению, ответить тем же не смогли — на сегодняшний день мы не готовы оказывать «Енисею» должное сопротивление», — приводит слова Козина пресс-служба лиги.