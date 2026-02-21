УНИКС разгромил «Автодор» в выездном матче Единой лиги

В Саратове состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Автодор» принимал казанский УНИКС. Встреча завершилась победой гостей со счётом 101:65 (13:18, 14:22, 18:26, 20:35).

Самым результативным в составе «Автодора» стал разыгрывающий Григорий Мотовилов, на счету которого 21 очко, два подбора, четыре передачи и два перехвата при коэффициенте эффективности «+19». В составе УНИКСа лучшую результативность показал центровой Маркус Бингэм, набравший 26 очков. Также в его активе шесть подборов и три перехвата при коэффициенте эффективности «+30».

В следующем туре «Автодор» в домашнем матче сыграет с «Уралмашем». Встреча состоится 7 марта и начнётся в 16:00 мск. УНИКС в этот же день примет «Зенит» из Санкт-Петербурга. Начало игры — в 18:00 мск.