Автодор — УНИКС, результат матча 21 февраля 2026, счет 65:101, Единая лига ВТБ — 2025/2026

УНИКС разгромил «Автодор» в выездном матче Единой лиги
Комментарии

В Саратове состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Автодор» принимал казанский УНИКС. Встреча завершилась победой гостей со счётом 101:65 (13:18, 14:22, 18:26, 20:35).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 февраля 2026, четверг. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
87 : 95
Самара
Самарская область
Автодор: Ньюмэн - 26, Хаджибегович - 20, Земский - 16, Пранаускис - 13, Коско - 9, Мотовилов - 3, Сущик, Евсеев, Фёдоров, Яковлев
Самара: Михайловский - 25, Минченко - 20, М. Кулагин - 18, Походяев - 15, Шейко - 12, Чеваренков - 3, Чебуркин - 2, Пивцайкин, Саврасов, Летино, Косяков

Самым результативным в составе «Автодора» стал разыгрывающий Григорий Мотовилов, на счету которого 21 очко, два подбора, четыре передачи и два перехвата при коэффициенте эффективности «+19». В составе УНИКСа лучшую результативность показал центровой Маркус Бингэм, набравший 26 очков. Также в его активе шесть подборов и три перехвата при коэффициенте эффективности «+30».

В следующем туре «Автодор» в домашнем матче сыграет с «Уралмашем». Встреча состоится 7 марта и начнётся в 16:00 мск. УНИКС в этот же день примет «Зенит» из Санкт-Петербурга. Начало игры — в 18:00 мск.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Новости. Баскетбол
