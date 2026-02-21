Единая лига: результаты матчей 21 февраля

В субботу, 21 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого были сыграны два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Единая лига. Результаты матчей на 21 февраля.

«Енисей» — «Пари Нижний Новгород» — 106:77;

«Автодор» — УНИКС — 65:101.

Турнирную таблицу Единой лиги в настоящий момент возглавляет московский ЦСКА, на счету которого 25 побед при двух поражениях. Казанский УНИКС располагается на второй позиции с 25 победами и тремя поражениями. Тройку сильнейших замыкает санкт-петербургский «Зенит» (19 побед при девяти поражениях).

