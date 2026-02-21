Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига – 2025/2026: результаты на 21 февраля, календарь, таблица

Единая лига: результаты матчей 21 февраля
Комментарии

В субботу, 21 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого были сыграны два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Единая лига. Результаты матчей на 21 февраля.

«Енисей» — «Пари Нижний Новгород» — 106:77;
«Автодор» — УНИКС — 65:101.

Турнирную таблицу Единой лиги в настоящий момент возглавляет московский ЦСКА, на счету которого 25 побед при двух поражениях. Казанский УНИКС располагается на второй позиции с 25 победами и тремя поражениями. Тройку сильнейших замыкает санкт-петербургский «Зенит» (19 побед при девяти поражениях).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Опыт или молодость — кто сильнее? Выбирайте лучшего россиянина Единой лиги прямо сейчас
Рейтинг
Опыт или молодость — кто сильнее? Выбирайте лучшего россиянина Единой лиги прямо сейчас

Егор Дёмин и баскетболисты «Бруклина» назвали лучшую видеоигру:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android