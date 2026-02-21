Скидки
Американский легионер Ливай Рэндольф покинет «Зенит» — источник

Комментарии

Защитник «Зенита» Ливай Рэндольф продолжит карьеру в «Хапоэле» из Тель-Авива (Израиль). Об этом информирует Eurohoops со ссылкой на израильские СМИ.

По информации источников, Ливай сможет помочь «Хапоэлю» в оставшейся части сезона Евролиги, однако из-за регламента не будет заявлен для участия в национальном чемпионате Израиля.

Ранее американец выступал в Евролиге за «Маккаби» из Тель-Авива, где в сезоне-2024/2025 провёл 33 матча и в среднем набирал 12 очков и совершал 3,8 подбора. До этого он представлял иерусалимский «Хапоэль».

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Рэндольф к настоящему моменту принял участие в 27 матчах, во всех выходил в стартовом составе и в среднем набирал 14,4 очка, а также делал 2,7 подбора, 2,1 передачи и 0,8 перехвата.

