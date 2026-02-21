Игрок «Зенита» Лука Шаманич не вошёл в заявку сборной Хорватии для подготовки к ЧМ-2027

Центровой «Зенита» Лука Шаманич, получивший травму правого плеча, не вошёл в заявку сборной Хорватии для участия в квалификации к чемпионату мира 2027 года. Ранее пресс-служба Хорватской федерации баскетбола опубликовала список из 15 игроков, где Шаманича не оказалось.

В клуб из Санкт-Петербурга Лука перешёл в ноябре прошлого года. Стороны заключили соглашение до конца сезона-2025/2026. К настоящему моменту спортсмен принял участие в 17 матчах Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 14,5 очка, совершал 5,3 подбора и отдавал 1,1 передачи.

Недавно сообщалось, что Шаманич должен вернуться в строй в ближайшее время.

