Велимир Перасович высказался о разгромной победе УНИКСа в матче с «Автодором»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором». Встреча проходила в Саратове завершилась победой гостей со счётом 101:65.

«Автодор» показал очень хороший баскетбол. Но отмечу, что сейчас они испытывают серьёзные кадровые проблемы: из-за травм им не хватает многих ключевых баскетболистов.

Тем не менее они играли жёстко, нам было трудно сломать их сопротивление в первой половине матча. Лишь в третьей четверти мы смогли оторваться на 20 очков. Подводя итог, скажу, что мы выиграли за счёт приложенных усилий», – приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

