Велимир Перасович высказался о разгромной победе УНИКСа в матче с «Автодором»

Велимир Перасович высказался о разгромной победе УНИКСа в матче с «Автодором»
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором». Встреча проходила в Саратове завершилась победой гостей со счётом 101:65.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 февраля 2026, суббота. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
65 : 101
УНИКС
Казань
Автодор: Мотовилов - 21, Вольхин - 17, Земский - 14, Сущик - 7, Фёдоров - 4, Евсеев - 2, Пранаускис, Беслач, Никулин, Габарев, Яковлев, Палкин
УНИКС: Бингэм - 26, Рейнольдс - 22, Брюэр - 15, Д. Кулагин - 13, Беленицкий - 6, Ли - 5, Абдулбасиров - 4, Стуленков - 4, Захаров - 3, Белоусов - 3

«Автодор» показал очень хороший баскетбол. Но отмечу, что сейчас они испытывают серьёзные кадровые проблемы: из-за травм им не хватает многих ключевых баскетболистов.

Тем не менее они играли жёстко, нам было трудно сломать их сопротивление в первой половине матча. Лишь в третьей четверти мы смогли оторваться на 20 очков. Подводя итог, скажу, что мы выиграли за счёт приложенных усилий», – приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

