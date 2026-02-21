Легенда НБА и миллиардер Мэджик Джонсон раскрыл, как начал заниматься бизнесом

Легендарный защитник «Лейкерс» Мэджик Джонсон вспомнил, как американский предприниматель и агент Майкл Овитц сначала усомнился в нём, а затем стал его наставником в бизнесе.

«Обратился к Майклу Овитцу с просьбой о встрече, потому что хотел стать бизнесменом после завершения карьеры. Я пришёл в его офис, он пожал мне руку и первым делом сказал: «Не знаю, стоит ли представлять тебя. Спортсмены тратят больше, чем зарабатывают. Не уверен, серьёзен ли ты, есть ли у тебя способности стать бизнесменом».

Он отказался меня принимать. Но через пару недель позвонил и сказал: «Я проверил в тебя. Доктор Басс сказал, что ты серьёзен. Приходи обратно». Я пришёл, а он положил передо мной стопку журналов: «Прочти это, я дам тебе тест. Если пройдёшь — подумаю, чтобы представлять тебя», — сказал Джонсон на канале a16z в YouTube.

По данным Forbes, состояние Джонсона оценивается примерно в $ 1,6 млрд. Суммарный заработок Мэджика как игрока НБА составляет примерно $ 40 млн.

