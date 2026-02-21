20-летний чемпион НБА — после химиотерапии: я многое узнал о себе

Разыгрывающий клуба «Оклахома-Сити Тандер» Никола Топич высказался о периоде лечения после диагностированного у него рака яичка. Сербский баскетболист, выбранный на драфте НБА 2024 года, прошёл курс химиотерапии и впоследствии вернулся к тренировкам и матчам.

«Я многое узнал о себе. Это очень серьёзная ситуация. Ты узнаёшь многое о своём теле, о том, как оно реагирует на разные вещи. Было воодушевляюще это увидеть. Я очень благодарен, что сейчас могу говорить с вами», — сказал Топич на пресс-конференции.

Никола пропустил весь сезон-2024/2025 из-за разрыва крестообразной связки. 20-летний серб получил чемпионский перстень за победу клуба в прошлом сезоне, став первым игроком в истории НБА с таким достижением.

