«Горжусь парнями». Главный тренер «Автодора» — после разгрома в матче с УНИКСом

Главный тренер «Автодора» Стипе Кулиш дал комментарий по поводу матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Встреча проходила в Саратове завершилась победой подопечных Велимира Перасовича со счётом 101:65.

«После матчей с таким счётом довольно странно говорить, что я удовлетворён игрой. Тем не менее очень горжусь нашими парнями. Каждый, кто смотрел игру, понимает, каким составом мы вышли на площадку. Парням пришлось выполнять работу, с которой они не сталкивались, получать минуты, которых никогда не получали. Это следствие травм и отсутствия четырёх ключевых игроков. Убеждён, что вся команда показала свой максимум, отдала всю себя. Парни со всей серьёзностью отнеслись к плану на игру. Горжусь тем, как мы выглядели сегодня», – приводит слова Кулиша пресс-служба Единой лиги.

Ранее «Автодор» возглавлял Миленко Богичевич. Специалист был уволен 16 февраля. Пост главного тренера занял Кулиш.

