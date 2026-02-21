Скидки
Баскетбол

«Горжусь парнями». Главный тренер «Автодора» — после разгрома в матче с УНИКСом

Главный тренер «Автодора» Стипе Кулиш дал комментарий по поводу матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Встреча проходила в Саратове завершилась победой подопечных Велимира Перасовича со счётом 101:65.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 февраля 2026, суббота. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
65 : 101
УНИКС
Казань
Автодор: Мотовилов - 21, Вольхин - 17, Земский - 14, Сущик - 7, Фёдоров - 4, Евсеев - 2, Пранаускис, Беслач, Никулин, Габарев, Яковлев, Палкин
УНИКС: Бингэм - 26, Рейнольдс - 22, Брюэр - 15, Д. Кулагин - 13, Беленицкий - 6, Ли - 5, Абдулбасиров - 4, Стуленков - 4, Захаров - 3, Белоусов - 3

«После матчей с таким счётом довольно странно говорить, что я удовлетворён игрой. Тем не менее очень горжусь нашими парнями. Каждый, кто смотрел игру, понимает, каким составом мы вышли на площадку. Парням пришлось выполнять работу, с которой они не сталкивались, получать минуты, которых никогда не получали. Это следствие травм и отсутствия четырёх ключевых игроков. Убеждён, что вся команда показала свой максимум, отдала всю себя. Парни со всей серьёзностью отнеслись к плану на игру. Горжусь тем, как мы выглядели сегодня», – приводит слова Кулиша пресс-служба Единой лиги.

Ранее «Автодор» возглавлял Миленко Богичевич. Специалист был уволен 16 февраля. Пост главного тренера занял Кулиш.

Велимир Перасович высказался о разгромной победе УНИКСа в матче с «Автодором»

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью:

