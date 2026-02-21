Андреас Пистиолис высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Локомотивом»

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис дал комментарий по поводу предстоящего гостевого матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 22 февраля и начнётся в 13:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 22 февраля 2026, воскресенье. 13:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался ЦСКА Москва

«Даже при том, что сейчас в «Локомотиве» новая ситуация, команды уже несколько раз встречались друг с другом и отлично знакомы. В Краснодаре непростая площадка для соперников, наши игры всегда получаются захватывающими. Рассчитываю, что мы покажем хороший баскетбол и сможем забрать победу», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

