«Возможно, он бы не хотел, чтобы я рассказывал». Редик высказался о Леброне

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался о лидере команды Леброне Джеймсе после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой «озёрников» со счётом 125:122.

НБА — регулярный чемпионат
21 февраля 2026, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
125 : 122
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 38, Ривз - 29, Эйтон - 13, Джеймс - 13, Кеннард - 9, Хэйс - 8, Смарт - 7, Ларэвиа - 3, Хатимура - 3, Вандербилт - 2, Кнехт, Клебер, Бафкин
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 31, Матурин - 26, Лопес - 16, Джонс - 13, Коллинз - 12, Миллер - 10, Данн - 8, Нидерхаузер - 6, Сандерс, Богданович, Кристи, Джексон, Батюм

«Сегодня ему пришлось через многое пройти. Беспокоило колено — возможно, он бы не хотел, чтобы я рассказывал… К тому же перед игрой у него была мигрень. Но он снова и снова выходит и делает своё дело. Вот чем он занимается», — сказал Редик на пресс-конференции.

В матче с «Клипперс» Леброн набрал 13 очков, сделал три подбора и отдал 11 передач.

Фанаты «Лейкерс» спели Леброну песню в честь дня рождения:

