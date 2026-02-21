«Возможно, он бы не хотел, чтобы я рассказывал». Редик высказался о Леброне

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался о лидере команды Леброне Джеймсе после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой «озёрников» со счётом 125:122.

«Сегодня ему пришлось через многое пройти. Беспокоило колено — возможно, он бы не хотел, чтобы я рассказывал… К тому же перед игрой у него была мигрень. Но он снова и снова выходит и делает своё дело. Вот чем он занимается», — сказал Редик на пресс-конференции.

В матче с «Клипперс» Леброн набрал 13 очков, сделал три подбора и отдал 11 передач.

Фанаты «Лейкерс» спели Леброну песню в честь дня рождения: