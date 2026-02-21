Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тайрон Лю отреагировал на заявление Леонарда о шансах «Клипперс» на чемпионство

Тайрон Лю отреагировал на заявление Леонарда о шансах «Клипперс» на чемпионство
Комментарии

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю прокомментировал слова лидера команды Кавая Леонарда, что окно возможностей клуба стать реальным претендентом на чемпионство уже закрыто.

«Мне всё равно, кто выходит на паркет — молодые, возрастные, кто угодно. Мы играем, чтобы побеждать. Нет другой причины выходить на площадку. Он не говорил, что мы не можем выйти в плей-офф. Он сказал, что окно чемпионских амбиций закрылось. Это разные вещи — об этом лучше спросить самого Кавая Леонарда. Если мы выйдем в плей-офф, я уверен в наших шансах. Давайте сначала туда доберёмся, а дальше посмотрим», — сказал Лю во время общения со СМИ.

Материалы по теме
«Возможно, он бы не хотел, чтобы я рассказывал». Редик высказался о Леброне

Кавай Леонард на скейтерской площадке:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android