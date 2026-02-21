Скидки
Чет Холмгрен прояснил позицию по возможному переходу в «Лос-Анджелес Лейкерс»

Комментарии

23-летний центровой клуба «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен отреагировал на предложение фаната перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс». Во время недавнего Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации один из болельщиков подошёл к Холмгрену и предложил ему присоединиться к «озёрникам».

«Нет, мне нравится, где я нахожусь», — ответил Холмгрен.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Холмгрен к настоящему моменту принял участие в 48 матчах, в которых в среднем набирал 17,3 очка, совершал 8,7 подбора и отдавал 1,7 передачи.

Новости. Баскетбол
