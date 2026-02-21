Скидки
Эксперт из США — о Егоре Дёмине: подросток, играющий против взрослых мужчин

Эксперт из США — о Егоре Дёмине: подросток, играющий против взрослых мужчин
Известный американский журналист и обозреватель Билли Рейнхардт поделился мнением о прогрессе 19-летнего разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина. Российский спортсмен был выбран на драфте НБА 2025 года под восьмым номером.

Рейнхардт на своей странице в социальных сетях прокомментировал видео, на котором демонстрируются нарезки выступления Дёмина за юниорскую команду мадридского «Реала».

«Вот как выглядел Егор Дёмин, играя против игроков своего возраста. Сейчас он один из самых молодых спортсменов в НБА, подросток, играющий против взрослых мужчин. Он добавил в свою игру смертоносный бросок и будет использовать некоторые приёмы, показанные на этом видео, в последующие годы, по мере того как его тело будет развиваться», – написал Рейнхардт.

