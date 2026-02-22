Кендрик Перкинс дал совет «Голден Стэйт» насчёт Стефена Карри

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик Кендрик Перкинс поделился мыслями о положении «Голден Стэйт Уорриорз» в нынешнем сезоне. Перкинс высказал мнение, что команде следует давать больше отдыха Стефену Карри, чтобы остальные игроки могли проявить себя.

«Давайте будем честны, эта команда никуда не движется. Я не знаю, о чём сейчас думает Дрэймонд Грин, но точно не о баскетболе. Вчера он выглядел ужасно. Следует снять Стефа с матчей и дать остальным парням доиграть сезон. Нужно посмотреть, кто хочет быть здесь, кто готов показывать высокий уровень. Это межсезонье, вероятно, станет одним из важнейших для франшизы с тех пор, как Стеф играет за команду», – сказал Перкинс на канале Road Trippin' Show в YouTube.

