Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кендрик Перкинс дал совет «Голден Стэйт» насчёт Стефена Карри

Кендрик Перкинс дал совет «Голден Стэйт» насчёт Стефена Карри
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик Кендрик Перкинс поделился мыслями о положении «Голден Стэйт Уорриорз» в нынешнем сезоне. Перкинс высказал мнение, что команде следует давать больше отдыха Стефену Карри, чтобы остальные игроки могли проявить себя.

«Давайте будем честны, эта команда никуда не движется. Я не знаю, о чём сейчас думает Дрэймонд Грин, но точно не о баскетболе. Вчера он выглядел ужасно. Следует снять Стефа с матчей и дать остальным парням доиграть сезон. Нужно посмотреть, кто хочет быть здесь, кто готов показывать высокий уровень. Это межсезонье, вероятно, станет одним из важнейших для франшизы с тех пор, как Стеф играет за команду», – сказал Перкинс на канале Road Trippin' Show в YouTube.

Материалы по теме
Травма терзает Стефена Карри. Ещё одна звезда НБА останется без наград сезона
Травма терзает Стефена Карри. Ещё одна звезда НБА останется без наград сезона

Стефену Карри подарили Лабубу в Китае:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android