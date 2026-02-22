Скидки
Главный тренер «Локомотива» Томович назвал главную силу ЦСКА перед матчем команд

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Встреча состоится 22 февраля в Краснодаре и начнётся в 13:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 февраля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
«В ЦСКА много высококлассных игроков, но при этом их главная сила – командная игра. Почти все они выступают вместе не первый год, их тренер проделал отличную работу в двух предыдущих сезонах, поэтому они знают, что делать практически в любой ситуации», — приводит слова Томовича пресс-служба Единой лиги.

«Локомотив» в настоящий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги, имея в активе 19 побед и 10 поражений. ЦСКА является лидером. На счету армейцев 25 побед при двух поражениях.

Главные новости дня:

