Главный тренер «Локо» обозначил условие для победы в матче с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА, который состоится 22 февраля в Краснодаре и начнётся в 13:00 по московскому времени.

«Нам нужно будет держать концентрацию на протяжении всей игры. Когда я говорю «на протяжении всей игры», я имею в виду каждое без исключения владение – и наше, и соперника. Мы должны действовать на максимуме, особенно в обороне. Именно это будет залогом хорошего результата.

Буду рад увидеть на матче как можно больше людей. Мы очень ценим поддержку наших трибун, эта энергия даёт нам дополнительные силы. Против ЦСКА мы выложимся на полную, будем биться за каждый мяч – и я надеюсь, болельщики «Локо» это оценят», — приводит слова Томовича пресс-служба Единой лиги.

