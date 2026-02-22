Лука Дончич высказался об игроках «Лейкерс» после матча с «Клипперс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич отметил вклад партнёра по команде Остина Ривза в победу в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс» (125:122).

«Он был потрясающим. Это его первый матч без лимита по минутам, и он делал невероятные вещи на площадке», — сказал Дончич на послематчевой пресс-конференции.

Также словенец выделил Маркуса Смарта, подчеркнув его влияние на игру в ключевые моменты встречи.

«В защите он вообще один из лучших. В четвёртой четверти он реализовал три очень важных броска для нас», — отметил Дончич.

