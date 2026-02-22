Скидки
Бетсити Парма — Зенит. Прямая трансляция
16:00 Мск
Баскетбол

Лука Дончич высказался об игроках «Лейкерс» после матча с «Клипперс»

Лука Дончич высказался об игроках «Лейкерс» после матча с «Клипперс»
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич отметил вклад партнёра по команде Остина Ривза в победу в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс» (125:122).

НБА — регулярный чемпионат
21 февраля 2026, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
125 : 122
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 38, Ривз - 29, Эйтон - 13, Джеймс - 13, Кеннард - 9, Хэйс - 8, Смарт - 7, Ларэвиа - 3, Хатимура - 3, Вандербилт - 2, Кнехт, Клебер, Бафкин
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 31, Матурин - 26, Лопес - 16, Джонс - 13, Коллинз - 12, Миллер - 10, Данн - 8, Нидерхаузер - 6, Сандерс, Богданович, Кристи, Джексон, Батюм

«Он был потрясающим. Это его первый матч без лимита по минутам, и он делал невероятные вещи на площадке», — сказал Дончич на послематчевой пресс-конференции.

Также словенец выделил Маркуса Смарта, подчеркнув его влияние на игру в ключевые моменты встречи.

«В защите он вообще один из лучших. В четвёртой четверти он реализовал три очень важных броска для нас», — отметил Дончич.

«Возможно, он бы не хотел, чтобы я рассказывал». Редик высказался о Леброне

Снуп Догг оценил роскошный автомобиль Луки Дончича:

