«Финикс» в овертайме обыграл «Орландо» в матче НБА

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Орландо Мэджик». Встреча прошла в Финиксе на стадионе «Футпринт Центр» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 113:110.

Лучшую результативность в «Финиксе» показал Грейсон Аллен, набрав 27 очков.

Самым результативным в составе «Орландо» стал Десмонд Бейн, который записал в свой актив 34 очка.

«Финикс» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Орландо» потерпел второе поражение за последние три игры

В следующем матче «Финикс» встретится с «Портленд Трэйл Блэйзерс», а «Орландо» сыграет «Лос-Анджелес Клипперс». Оба матча пройдут 23 февраля.