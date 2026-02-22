«Финикс» в овертайме обыграл «Орландо» в матче НБА
Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Орландо Мэджик». Встреча прошла в Финиксе на стадионе «Футпринт Центр» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 113:110.
НБА — регулярный чемпионат
22 февраля 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
113 : 110
ОТ
Орландо Мэджик
Орландо
Финикс Санз: Аллен - 27, Гиллеспи - 19, Гудвин - 17, Грин - 16, Игодаро - 11, Уильямс - 9, О'Нил - 6, Брукс - 5, Данн - 3, Коффи, Малуач, Буей, Ливерс, Флеминг
Орландо Мэджик: Бейн - 34, Банкеро - 26, Картер - 15, Блэк - 10, Вагнер - 7, Картер - 7, Да Силва - 5, Битадзе - 4, Айзек - 2, Кэйн, Ричардсон, Ховард, Пенда
Лучшую результативность в «Финиксе» показал Грейсон Аллен, набрав 27 очков.
Самым результативным в составе «Орландо» стал Десмонд Бейн, который записал в свой актив 34 очка.
«Финикс» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Орландо» потерпел второе поражение за последние три игры
В следующем матче «Финикс» встретится с «Портленд Трэйл Блэйзерс», а «Орландо» сыграет «Лос-Анджелес Клипперс». Оба матча пройдут 23 февраля.
