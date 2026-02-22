Скидки
Баскетбол

«Сан-Антонио» нанёс «Сакраменто» 16-е поражение подряд. У Вембаньямы — дабл-дабл

В ночь с 21 на 22 февраля мск на паркете арены «Фрост Бэнк-центр» в Сан-Антонио (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Сан-Антонио Спёрс» и «Финикс Санз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 139:122.

НБА — регулярный чемпионат
22 февраля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
139 : 122
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 28, Джонсон - 18, Фокс - 18, Касл - 18, Барнс - 14, Харпер - 12, Васселл - 8, Шампани - 8, Корнет - 4, Олиник - 4, Брайант - 3, Умуде - 2, Ингрэм - 2, Маклафлин, Бийомбо
Сакраменто Кингз: Дерозан - 20, Мюррэй - 20, Монк - 19, Рейно - 16, Ачиува - 14, Клиффорд - 8, Макдермотт - 8, Уэстбрук - 7, Юбэнкс - 6, Плауден - 4, Картер

Самым результативным игроком в составе победителей стал французский центровой Виктор Вембаньяма, на счету которого дабл-дабл из 28 очков, 15 подборов и шести результативных передач.

У гостей наивысшей результативностью отметился американский форвард Киган Мюррэй, на счету которого 20 очков, два подбора и столько же результативных передач.

Для «Сакраменто» поражение в сегодняшнем матче стало 16-м подряд.

