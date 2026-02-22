«Сан-Антонио» нанёс «Сакраменто» 16-е поражение подряд. У Вембаньямы — дабл-дабл
Поделиться
В ночь с 21 на 22 февраля мск на паркете арены «Фрост Бэнк-центр» в Сан-Антонио (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Сан-Антонио Спёрс» и «Финикс Санз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 139:122.
НБА — регулярный чемпионат
22 февраля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
139 : 122
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 28, Джонсон - 18, Фокс - 18, Касл - 18, Барнс - 14, Харпер - 12, Васселл - 8, Шампани - 8, Корнет - 4, Олиник - 4, Брайант - 3, Умуде - 2, Ингрэм - 2, Маклафлин, Бийомбо
Сакраменто Кингз: Дерозан - 20, Мюррэй - 20, Монк - 19, Рейно - 16, Ачиува - 14, Клиффорд - 8, Макдермотт - 8, Уэстбрук - 7, Юбэнкс - 6, Плауден - 4, Картер
Самым результативным игроком в составе победителей стал французский центровой Виктор Вембаньяма, на счету которого дабл-дабл из 28 очков, 15 подборов и шести результативных передач.
У гостей наивысшей результативностью отметился американский форвард Киган Мюррэй, на счету которого 20 очков, два подбора и столько же результативных передач.
Для «Сакраменто» поражение в сегодняшнем матче стало 16-м подряд.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 февраля 2026
-
06:36
-
06:30
-
04:07
-
00:11
- 21 февраля 2026
-
23:32
-
22:49
-
22:20
-
21:33
-
21:17
-
20:46
-
20:17
-
19:35
-
18:49
-
18:34
-
17:56
-
17:16
-
16:57
-
16:08
-
15:46
-
14:48
-
13:37
-
12:32
-
11:36
-
10:45
-
10:38
-
10:00
-
09:37
-
09:30
-
09:30
-
09:10
-
08:50
-
08:30
-
08:00
-
07:40
-
06:50