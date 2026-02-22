Скидки
Главная Баскетбол Новости

Единая лига: расписание матчей 22 февраля

Комментарии

В воскресенье, 22 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 22 февраля:

13:00 мск. «Локомотив-Кубань» — ЦСКА;
15:00 мск. «Уралмаш» — МБА-МАИ;
16:00 мск. «Бетсити Парма» — «Зенит».

Турнирную таблицу Единой лиги в настоящий момент возглавляет московский ЦСКА. На счету армейцев 25 побед при двух поражениях. Казанский УНИКС располагается на второй строчке — 25 побед при трёх поражениях. Тройку сильнейших замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга (19 побед при девяти поражениях).

